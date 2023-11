Διθυραμβικές κριτικές για το «Squid Game: The Challenge»: «Το πιο συναρπαστικό ριάλιτι των τελευταιών ετών» (vid)

Όταν το «Squid Game» έκανε πρεμιέρα το 2021, έγινε πολιτιστικό φαινόμενο, καθηλώνοντας το κοινό παγκοσμίως με τη σκοτεινή απεικόνιση ενός δυστοπικού τηλεπαιχνιδιού όπου το διακύβευμα ήταν η ζωή και ο θάνατος.

Το Netflix δημιούργησε ένα νέο ριάλιτι με τίτλο «Squid Game: The Challenge», αντλώντας έμπνευση από το άκρως επιτυχημένο κορεάτικο δράμα. Αυτό το spin-off του ριάλιτι δεν φλερτάρει με τον θάνατο, αλλά αντίθετα προσφέρει ένα μεγάλο οικονομικό έπαθλο, αποτυπώνοντας το ίδιο έντονο ανταγωνιστικό πνεύμα που οδήγησε την πρωτότυπη σειρά στην πρωτοφανή τηλεθέαση.

Η κριτική της σειράς στις κοινωνικές ανισότητες ήταν τόσο αιχμηρή όσο και τα παιχνίδια θανατηφόρα, οδηγώντας σε πάνω από 1,650 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης στο Netflix. Ήταν θέμα χρόνου να προσαρμοστεί η ιδέα σε μορφή ριάλιτι σόου, εξ ου και η γέννηση του «Squid Game": The Challenge».

Αυτό το νέο ριάλιτι μεταφέρει τις απειλητικές για τη ζωή προκλήσεις του αρχικού δράματος σε πιο ασφαλή, αλλά και πάλι υψηλού κινδύνου, παιχνίδια, όπου η αποχώρηση σημαίνει μια ήσυχη έξοδο και όχι ένα βίαιο τέλος. Οι διαγωνιζόμενοι εξακολουθούν να οδηγούνται από τη γοητεία ενός τεράστιου χρηματικού βραβείου, το οποίο αυξάνεται με την αποχώρηση κάθε ατόμου, με αποκορύφωμα αυτό που υποστηρίζεται ότι είναι το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην ιστορία των ριάλιτι.

Το σόου διαθέτει μια τεράστια ομάδα 456 διαγωνιζομένων από όλο τον κόσμο, ο καθένας με τους δικούς του επιτακτικούς λόγους συμμετοχής. Η ποικιλομορφία προσθέτει βάθος και απρόβλεπτο χαρακτήρα στον διαγωνισμό, καθώς οι διαγωνιζόμενοι αποχωρούν για λόγους τόσο τυχαίους όσο και ατυχείς.

