Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ράπερ σκοτώνει τον μάνατζέρ της στη μέση του δρόμου

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που 27χρονη ράπερ πυροβολεί θανάσιμα τον μάνατζέρ της στη μέση του δρόμου. (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί το βίντεο από την άγρια δολοφονία του μάνατζερ της ράπερ Key Vhani, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ στις 9 Οκτωβρίου.

Η 27χρονη ράπερ κατηγορείται για τον θάνατο του ατζέντη της, καθώς στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται να τον πυροβολεί μέσα στη μέση του δρόμου.

Στο βίντεο η Key Vhani φαίνεται να τσακώνεται με έναν άνδρα, ενώ λίγο αργότερα ο μάνατζέρ της βγαίνει από το αυτοκίνητο και συμμετέχει στην επίθεση κατά της συνεργάτιδά του.

Στη συνέχεια η 27χρονη ράπερ βγάζει ένα όπλο από την τσάντα της και αρχίζει να τον πυροβολεί. Ο μάνατζερ πέφτει νεκρός, ενώ ο άντρας με τον οποίο αρχικά τσακωνόταν η Key Vhani την παρασέρνει με ένα λευκό όχημα. Ωστόσο, σηκώνεται και αρχίζει να τρέχει.

Σύμφωνα με την αστυνομία η ράπερ υποστήριξε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα, τονίζοντας ότι το θύμα της είπε «θα σε σκοτώσω με ένα χτύπημα». Ο μάνατζερ υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

