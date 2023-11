Ανακοινώθηκε επίσημα το The Last of Us: Part II Remastered που έρχεται στο PS5 (vid)

Το θρυλικό παιχνίδι της Naughty Dog επιστρέφει με έξτρα περιεχόμενο και βελτιώσεις.

Επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ημερών, η Naughty Dog και το PlayStation επιβεβαίωσαν την επιστροφή του θρυλικού game The Last of Us: Part II.

Το game θα επανέλθει ως The Last of Us: Part II Remastered και αναμένεται για το PS5 στις 19 Ιανουαρίου 2024 και σε μία physical deluxe έκδοση.

Σε αυτήν θα περιλαμβάνεται μια θήκη με Steelbook, τέσσερα pins, ένα patch Washington Liberation και 47 Society of Champions trading cards με 8 κάρτες με ολογράμματα.

Η έκδοση αυτή θα πωλείται αποκλειστικά από το PlayStation σε ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Αυστρία.

Όσοι έχουν το game στο PS4 θα μπορούν να αναβαθμίσουν στη νέα έκδοση του PS5 με ένα αντίτιμο 10 ευρώ, ενώ και τα saves θα μεταφέρονται στο PS5.

Το remaster αναμένεται να υποστηρίζει το DualSense και όλες τις λειτουργίες του, σχολιασμό από τους developers, αλλά και τμήματα του κόσμου που είχαν κοπεί από την τελική έκδοση του παιχνιδιού για το PS4.

Ακόμη, θα προσφέρει βελτιωμένα γραφικά σε ανάλυση 4Κ στο Fidelity Mode ή 1440p upscaled στο 4Κ στο Performance Mode, επιλογή για ξεκλείδωτο Frame rate για τηλεοράσεις με VRR, βελτιωμένη ανάλυση στα textures και τις σκιές και αρκετά ακόμη.

Τέλος, θα φέρει και ένα rogue-like mode που περιγράφεται ως μια νέα εμπειρία που θα καλεί τους παίκτες να επιβιώσουν όσο περισσότερο μπορούν ενώ τρέχουν να ξεφύγουν από διάφορους κινδύνους.