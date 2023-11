Τα προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ των ανδρών είναι ανησυχητικά διαδεδομένα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναφέρει ότι περίπου ένας στους οκτώ άνδρες παγκοσμίως πάσχει από μια κοινή ψυχική διαταραχή.

Την Παγκόσμια Ημέρα των Ανδρών, στρέφουμε την προσοχή μας σε ένα συχνά αγνωρισμένο ζήτημα που επηρεάζει ένα σημαντικό μέρος του ανδρικού πληθυσμού: την ψυχική υγεία. Πολλοί άνδρες εξακολουθούν να αγωνίζονται σιωπηλά λόγω των μακροχρόνιων κοινωνικών προτύπων και προσδοκιών.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ των ανδρών είναι ανησυχητικά διαδεδομένα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναφέρει ότι περίπου ένας στους οκτώ άνδρες παγκοσμίως πάσχει από μια κοινή ψυχική διαταραχή. Ωστόσο, λόγω των παραδοσιακών ρόλων των φύλων που δίνουν έμφαση στη στωικότητα και την αυτοπεποίθηση, οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια για συναισθηματική ή ψυχολογική δυσφορία. Αυτή η απροθυμία μπορεί να επιδεινώσει τη σοβαρότητα των προβλημάτων ψυχικής υγείας με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε χρόνιες παθήσεις ή ακόμη και σε θανατηφόρα αποτελέσματα, με τα ποσοστά αυτοκτονιών να είναι σημαντικά υψηλότερα μεταξύ των ανδρών απ' ό,τι στις γυναίκες.

Το πολιτισμικό αρχέτυπο του «ισχυρού, σιωπηλού τύπου» έχει από καιρό συνδεθεί με τον ανδρισμό, οδηγώντας πολλούς άνδρες να καταπιέζουν τα συναισθήματα και να αποφεύγουν να συζητούν την ψυχική τους κατάσταση. Αυτή η σιωπή επιτείνεται από το φόβο του στίγματος, της κρίσης ή της αντιληπτής αδυναμίας. Ως αποτέλεσμα, ζητήματα όπως η κατάθλιψη και το άγχος μπορεί να μην αναγνωριστούν και να μην αντιμετωπιστούν, με σοβαρές επιπτώσεις στη συνολική υγεία και ευημερία των ανδρών.

Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε ότι η ψυχική υγεία δεν κάνει διακρίσεις, επηρεάζει τους άνδρες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Από το στέλεχος με υψηλή πίεση και τον ανύπαντρο πατέρα μέχρι τον νεαρό φοιτητή και τον συνταξιούχο , οι προκλήσεις για την ψυχική υγεία είναι ένας καθολικός αγώνας. Οι επιπτώσεις αυτών των αγώνων δεν περιορίζονται μόνο στα άτομα, αλλά επηρεάζουν επίσης τις οικογένειες, τους χώρους εργασίας και τις κοινότητες.

Talking saves lives and we need to be honest about our mental health. It's alright for boys and men to cry. #InternationalMensDay

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την άρση των επιβλαβών στερεοτύπων που αποθαρρύνουν τις ανοιχτές συζητήσεις για την ψυχική ευεξία. Οι εκστρατείες και τα προγράμματα που απευθύνονται στους άνδρες θα πρέπει να προωθούν το μήνυμα ότι η αναζήτηση βοήθειας αποτελεί ένδειξη δύναμης και όχι αδυναμίας.

Επιπλέον, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας πρέπει να προσαρμόσουν τις προσεγγίσεις τους ώστε να είναι πιο δεκτικές και ελκυστικές για τους άνδρες. . Είναι ενθαρρυντικό ότι έχουν αυξηθεί οι ομάδες υποστήριξης και οι πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία ειδικά για άνδρες, παρέχοντας χώρους όπου οι άνδρες μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους και να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

November is another month to talk men's mental health, but nobody seems to know or care….



The Suicide rate among men is 4x higher than women



Men are more likely to turn to drugs or alcohol than talk about their problems