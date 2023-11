Χωρίς έλεος το σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα: Λουτρό αίματος από ισραηλινό χτύπημα σε προσφυγικό καταυλισμό και σχολείο (vid)

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε επίθεση σε σχολείο, που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ στον καταυλισμό Τζαμπάλια, τα ξημερώματα, ενώ από βομβαρδισμό σε άλλο κτίριο σκοτώθηκαν 32 μέλη μιας μόνο οικογένειας.

Φρίκη δίχως τέλος. Το Ισραήλ βομβαρδίζει νοσοκομεία, προσφυγικούς καταυλισμούς, σχολεία και κατοικημένες περιοχές στη βόρεια και νότια Γάζα, όπου 1,7 εκατομμύρια εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι βρίσκονται στο έλεος των επιδρομών

Συγκλονιστικές εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητα μετά την επιβεβαίωση του ΟΗΕ ότι ένα από τα σχολεία του στη βόρεια Γάζα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο, χτυπήθηκε το Σάββατο.

Στα πλάνα φαίνονται πτώματα σε μια σειρά από δωμάτια του διώροφου κτιρίου, ενώ πολλές γυναίκες και παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών. Μάλιστα πολλά παιδιά που κατάφεραν να σωθούν διακρίνονται να περπατούν ανάμεσα σε πτώματα.

Ένας εκπρόσωπος της κύριας υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ στη Γάζα, η οποία διαχειρίζεται τα σχολεία σε καταυλισμούς παλαιστινιακών προσφύγων, επιβεβαίωσε ότι το κτίριο είναι το σχολείο al-Fakhoura στη Τζαμπαλίγια.

Palestinians are trying to evacuate the bodies of martyrs and rescue trapped people from the rubble of a residential building that was completely destroyed by Israeli warplanes in Jabalia refugee camp, north of Gaza. pic.twitter.com/Rtn1ZnHzMK