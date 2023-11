Τα 11 είδη ηθικής μη-μονογαμίας (φυσικά δεν υπάρχει μόνο 1)

Το έχει πει και η Μπρίτνεϊ: "Three is a charm, Two is not the same, I don't see the harm"

Το 2023, ο όρος «ηθική μη-μονογαμία» μόνο άγνωστος δεν είναι. Πιστεύεις ότι είναι κάτι απλό: Δύο άνθρωποι έχουν συμφωνήσει πως δεν θα έχουν αποκλειστικότητα στη σεξουαλική τους ζωή, και είναι εντάξει με αυτό. Έλα, όμως, που υπάρχουν έντεκα (11) είδη.

Δεν είναι αστείο. Κι αν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να υπάρχουν τόσες μορφές, την ώρα που εσύ περιμένεις απλώς να μη μείνεις στο «Παραδόθηκε» από το τοξικό σου situationship, εδώ θα βρεις απαντήσεις. Παρακάτω, θα δεις το λεξικό της ηθικής μη-μονογαμίας.

