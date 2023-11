Πολυτεχνείο 1973-2023: Μεγαλειώδης η πορεία και χιλιάδες στους δρόμους για την 50η επέτειο (pics & vid)

Μεγαλειώδης και μαζική μια ακόμη χρονιά είναι η φετινή πορεία για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η πορεία πέρασε από τη Βουλή και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την αμερικανική και ισραηλινή πρεσβεία. Στην φετινή πορεία έδωσαν το παρών περισσότεροι από 25.000 διαδηλωτές.

Ενδεικτικό του όγκου της πορείας, είναι ότι λίγο πριν τις 17:00 η «ουρά» βρισκόταν στα Χαυτεία, ενώ η «κεφαλή» στάσιμη στο Σύνταγμα.

Thousands demonstrate in Athens 50 years after the Polytechnic Uprising that marked the fall of the military dictatorship in #Greece. #Πολυτεχνείο pic.twitter.com/7SB4Qyutuy