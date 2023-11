Αδιανόητο video με αλιγάτορα να βγαίνει μέσα από έναν πύθωνα (vid)

Εύκολα μπορεί κάποιος να διακρίνει τον αλιγάτορα μέσα στον πύθωνα ακόμα και πριν να τον ανοίξουν.

Πολλά είναι τα βίντεο με πύθωνες που έχουν καταπιεί μεγάλα ζώα και πάντα προκαλούν σοκ.

Ωστόσο, ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δεν μοιάζει με άλλα που μπορεί να έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που ανοίγουν έναν πύθωνα ο οποίος έχει φάει έναν αλιγάτορα 1,5 μέτρο.

Burmese pythons are considered invasive in the Florida Everglades: they prey upon a variety of mammals, birds, reptiles even alligators of considerable size.



Recently, a 5-ft alligator was found in the stomach of an 18-ft python by national park workers.pic.twitter.com/jtrtG63CVc