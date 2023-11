Αλβανός Youtuber την «έπεσε» σε Βρετανό influencer και τις έφαγε στην μέση του δρόμου (vid)

Οι δυο τους έπαιξαν ξύλο έξω από εστιατόριο με τον ένα να ματώνει.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε δρόμο του Μαϊάμι, αφού ξέσπασε άγριος καυγάς ανάμεσα σε έναν Αλβανό Youtuber και έναν Βρετανό influencer.

Οι δυο τους είχαν ήδη μια κόντρα μέσω των social media και όταν συναντήθηκαν μετέτρεψαν το μέρος σε... ρίνγκ παίζοντας ξύλο.

Πρόκειται για τον Βρετανό HSTikkyTokky και και τον Αλβανό Zherka. Μάλιστα, όταν ξέσπασε ο καυγάς, μαζί με τον Βρετανό ήταν κι ένας φίλος του.

Ο HSTikkyTokky είναι ένας 22χρονος Βρετανός γυμναστής και είναι ευρέως γνωστός για τα βίντεο σχετικά με την καθημερινότητά του. Συνήθως προβάλει προγράμματα γυμναστικής και διατροφής για το κοινό του στο TikTok, ενώ μεταδίδει το περιεχόμενό του και στην πλατφόρμα Kick.

Ο Zherka είναι Αλβανο-Καναδός YouTuber και προσωπικότητα του Διαδικτύου.

HSTikkyTokky and Zherka just got in a street fight in Miami 😳 pic.twitter.com/KFhGuwd08c