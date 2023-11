Με αποκλειστικά χαρακτηριστικά στα iPhone 16 θα έρθει το iOS 18

Πλεονεκτήματα για όσους αγοράσουν τα νέα τηλέφωνα.

Η Apple θέλει να προσφέρει στους κατόχους των νέων της smartphones όλες τις νέες τεχνολογίες και φαίνεται πως το iOS 18 θα έρθει με πολλά πλεονεκτήματα για όσους αγοράσουν τα μοντέλα του 2024.

Όπως εικάζεται, η αμερικανική εταιρεία θα παρουσιάσει μια νέα τεχνολογία λίγο πριν τη διάθεση της νέας έκδοσης λειτουργικού που θα χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η λογική λέει πως θα την γνωρίσουμε στο WWDC 2024 το καλοκαίρι του 2024 και μάλιστα θα ξεκαθαριστεί πως θα υποστηρίζεται μόνο στα νέα τηλέφωνα, τα iPhone 16, που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο του 2024.

Η νέα σειρά θα «φοράει» το A18 Pro Chip και με τη βοήθειά της η ΑΙ θα μπορεί να αξιοποιείται από τον χρήστη στα γραπτά μηνύματα και σε άλλες λειτουργίες της καθημερινότητάς του.

Good news:



Apple is currently using LLM to completely revamp Siri into the ultimate virtual assistant and is preparing to develop it into Apple's most powerful killer AI app.



This integrated development effort is actively underway, and the first product is expected to be… pic.twitter.com/rN3Fh3sw7L