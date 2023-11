Ο Jared Leto έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να σκαρφαλώσει το Empire State Building (vid)

Το εγχείρημα αυτό, το οποίο χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να ολοκληρώσει ο ηθοποιός και μουσικός, ξεχωρίζει ως σημαντικό επίτευγμα, καθώς κανένας άλλος άνθρωπος δεν το έχει καταφέρει στο παρελθόν.

Σε ένα κατόρθωμα που έχει προκαλέσει αμηχανία αλλά και εντυπωσιασμό στους θαυμαστές του παγκοσμίως, ο Jared Leto πέτυχε ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στο εμβληματικό Empire State Building της Νέας Υόρκης.

Το εγχείρημα αυτό, το οποίο χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να ολοκληρώσει ο ηθοποιός και μουσικός, ξεχωρίζει ως σημαντικό επίτευγμα, καθώς κανένας άλλος άνθρωπος δεν το έχει καταφέρει στο παρελθόν. Μετά την ανάβαση, ο Leto μοιράστηκε τις σκέψεις του με την εκπομπή «Today», εκφράζοντας περισσότερο ενθουσιασμό παρά νευρικότητα. Παραδέχτηκε την απροσδόκητη δυσκολία της ανάβασης, τονίζοντας την απόλυτη σωματική αντοχή που απαιτούνταν.

Κάποιοι αμφισβήτησαν τον σκοπό μιας τόσο ασυνήθιστης δραστηριότητας μέσα στην εβδομάδα, ενώ άλλοι αναφέρθηκαν με χιούμορ στον ρόλο του Leto στην ταινία «Morbius» και στην κλασική εικόνα του King Kong στην κορυφή του ίδιου κτιρίου.

Jared Leto @JaredLeto joins TODAY in an exclusive interview right after he climbed part of the outside of the Empire State Building @EmpireStateBldg!



The actor and singer spoke about his journey and shared an announcement from his band Thirty Seconds to Mars @30SECONDSTOMARS. pic.twitter.com/8x0lMSBgqj