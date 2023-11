Ο Έλον Μασκ ψάχνει για εθελοντή: Χιλιάδες άνθρωποι κάνουν ουρά για να αφαιρέσουν ένα τμήμα του κρανίου τους και να τους εμφυτεύσουν τσιπ

Παρά το γεγονός ότι η Neuralink δεν έχει ακόμη εμφυτεύσει τη συσκευή της σε άνθρωπο, η εταιρεία έχει φιλόδοξα σχέδια.

Σε ένα πρωτοφανές κύμα ενδιαφέροντος, χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να περιμένουν στην ουρά για να τους δοθεί η ευκαιρία να τοποθετήσουν στο κρανίο τους μια συσκευή, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Neuralink του Έλον Μασκ. Η αποκάλυψη αυτή προέρχεται από ένα δημοσίευμα του Bloomberg που συνέταξε o βιογράφος του Musk, Ashlee Vance, το οποίο υπογραμμίζει την ανυπομονησία του κοινού για τη φουτουριστική τεχνολογία που θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ανθρώπινου εγκεφάλου και των μηχανών.

Παρά το γεγονός ότι η Neuralink δεν έχει ακόμη εμφυτεύσει τη συσκευή της σε άνθρωπο, η εταιρεία έχει φιλόδοξα σχέδια. Σύμφωνα με τον Vance, ο οποίος έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Neuralink πολλές φορές τα τελευταία τρία χρόνια, η εταιρεία στοχεύει να πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε 11 άτομα το επόμενο έτος και οραματίζεται να επεκταθεί σε περισσότερα από 22.000 άτομα μέχρι το 2030.

