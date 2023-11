Αυξάνονται κατακόρυφα οι κοινωνικές εντάσεις έπειτα από την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης χαλκού σε καναδική εταιρεία. Προσοχή σκληρές εικόνες.

Άγνωστος πυροβόλησε σε αντικυβερνητική κινητοποίηση στον Παναμά με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η εισαγγελία του Παναμά ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι συνελήφθη ένας ύποπτος για τους πυροβολισμούς εξαιτίας των οποίων πέθαναν δύο άτομα, χωρίς να δώσει καμιά λεπτομέρεια για το πρόσωπο αυτό. Ωστόσο το συνδικάτο εκπαιδευτικών του Παναμά, το ASOPROF, ανέφερε ομοίως μέσω X ότι ο φερόμενος ως δράστης των δύο δολοφονιών είναι Αμερικανός, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

#WATCH : A 77-year-old man shoots at protesters in Chame, causing two deaths.

