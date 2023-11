Σάλος στο Twitter με άρθρο ισραηλινής ιστοσελίδας: «Πώς να χρησιμοποιήσετε το άγχος του πολέμου για να χάσετε βάρος»

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από τον κόσμο του διαδικτύου η συγκεκριμένη ιστοσελίδα κατέβασε το άρθρο.

Μια ισραηλινή ιστοσελίδα προκάλεσε οργή στο Twitter μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που συμβούλευε τους αναγνώστες «Πώς να χρησιμοποιήσετε το άγχος από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς για να χάσετε βάρος».

«Οι φόβοι για ρουκέτες και πυραύλους εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς βάζουν εκατομμύρια Ισραηλινούς σε μια συνεχή κατάσταση άγχους και στρες. Αλλά μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε αυτό το άγχος για να χάσετε βάρος και να παραμείνετε υγιείς», ήταν η λεζάντα της ανάρτησης στο Twitter.

Τα αρνητικά σχόλια έπεσαν «βροχή» και η σελίδα αναγκάστηκε να «κατεβάσει» το κείμενο.

Yikes! I had to double check that this wasn't a “Jerusalem Post” fake account. There is a crisis in journalism. https://t.co/yZlbY28EO6 pic.twitter.com/frRyENQ9O3

Palestinians are going hungry because of the siege as part of a genocide and here is a headline that I wouldn't have believed was real if I didn't see it myself. https://t.co/zpPTIFeRt3