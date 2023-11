Έκλεισε το αεροδρόμιο του Αμβούργου: Ένοπλος έσπασε την πύλη με το όχημά του και κρατάει δύο παιδιά αιχμάλωτα (vid)

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας κρατάει δύο παιδιά αιχμάλωτα στο αυτοκίνητό του.

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Ένας ένοπλος άνδρας διέρρηξε μια πύλη με το όχημά του και πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου (4/11).

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε αμέσως, ανέφερε η αστυνομία, ενώ έκλεισαν και οι τερματικοί σταθμοί. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας βρίσκονται στον αέρα.

JUST IN: Hamburg airport has been closed after armed man drives through gates, according to media reports citing the police. pic.twitter.com/gUruQVPa5L