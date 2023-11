NASA+: Η streaming υπηρεσία της NASA ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου

Σημαντική πρωτοβουλία από την NASA για τους fans του διαστήματος.

Η NASA μπαίνει στο χώρο των υπηρεσιών ροής περιεχομένου και έτσι ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας για το NASA+.

Η πλατφόρμα της θα είναι δωρεάν, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 του μήνα και θα προσφέρει βραβευμένες με Emmy ζωντανές εκπομπές και πρωτότυπες σειρές.

Όλα αυτά έρχονται ως συνέχεια της πρωτοβουλίας που έχει πάρει η υπηρεσία το τελευταίο διάστημα για εξωστρέφεια και ο κόσμος θα μπορεί πλέον να δει αρκετό υλικό από νέες και παλαιότερες αποστολές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται και λίγο πριν γίνει η νέα μεγάλη αποστολή αστροναυτών στο φεγγάρι μετά το Apollo του 1972 με το Artemis II που αναμένεται να στείλει τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό μέσα στο 2024.

Αυτή τη στιγμή γίνονται δοκιμές για τις καταγραφές υλικού από μια νέα κάμερα και κάποιες σκηνές θα μεταφερθούν αυτούσιες στο NASA+.

Εκπρόσωπος της NASA δήλωσε πως «το όραμά μας είναι να εμπνεύσουμε την ανθρωπότητα μέσω μιας ενοποιημένης διαδικτυακής εμπειρίας της NASA. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη για το σκοπό που εξυπηρετούμε».

We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu



No subscription req.

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ