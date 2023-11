Οι άνθρωποι φοβούνται ότι το «The Last Of Us» θα γίνει πραγματικότητα αφού ένας περίεργος τύπος έφτιαξε «μύκητα ζόμπι» και μετά τον έφαγε (vid)

Ένα ακραίο και εντελώς περίεργο πείραμα έχει τρομοκρατήσει τους χρήστες του ΤικΤοκ.

Η επιτυχημένη σειρά και το δημοφιλές παιχνίδι «The Last of Us» μπορούν να γίνουν ακόμα πιο τρομακτικά αν αναλογιστούμε ότι ο μύκητας που φαινομενικά μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο μόλις δημιουργήθηκε.

Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα, ο λάτρης των μανιταριών και γνωστός TikToker Jacob Riley Hood - ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα @southernspore στη γνωστή πλατφόρμα - δημιούργησε ένα βιντεάκι που έγινε πολύ γρήγορα viral και έχει συγκεντρώσει πάνω από τρία εκατομμύρια προβολές.

Στο ακραίο κλιπ του εξηγεί ότι όχι μόνο καλλιεργούσε τον επικίνδυνο μύκητα cordyceps, αλλά χρησιμοποιούσε το ίδιο του το αίμα και το δέρμα ως πρώτη ύλη...

Στην γνωστή σειρά του HBO αλλά και στο βιντεοπαιχνίδι της Naughty Dog ο συγκεκριμένος μύκητας μετατρέπει τα άτυχα θύματά του σε ζόμπι.

Στη πραγματικότηατα ο μύκητας cordyceps εξακολουθεί να μετατρέπει τα θύματά του σε ζόμπι, αλλά μέχρι στιγμής αφορά μόνο έντομα και ερπετά. Μάλιστα, όπως έχει παρατηρηθεί, τα ερπετά συμπεριφέρονται φυσιολογικά για ένα διάστημα πριν εμφανίσουν περίεργες τάσεις και συμπεριφορές.

Στο viral βίντεο του, ο Hood εξηγεί πώς ο μύκητας cordcyeps δημιουργήθηκε από το αίμα του, από νεκρό, από το δέρμα του και από ρύζι.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει,αποφάσισε να δοκιμάσει τον μύκητα, δαγκώνοντας και μασώντας τον πριν αποκαλύψει στους θαυμαστές του ότι δεν πρόκειται να τον καταπιεί.

Οι χρήστες του ikTok τρομοκρατήθηκαν από το πείραμα του Hood και αστειεύτηκαν ότι πλέον είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια επιδημία σαν αυτή του The Last of Us.