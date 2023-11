Surviving Paradise: To νέο ριάλιτι του Netflix γυρίστηκε σε μια φουτουριστική βίλα στη Λευκάδα αξίας 4,3 εκατομμυρίων ευρώ

Η Λευκάδα και η διάσημη παραλία της, Πόρτο Κατσίκι, έχουν την τιμητική τους στο Netflix, με τους παραγωγούς της πλατφόρμας να επιλέγουν τη συγκεκριμένη τοποθεσία για τα γυρίσματά τους.

Μπορεί να έχει κάνει επιτυχία με τις original σειρές του, όμως, το Netflix μάς έχει συστήσει κατά καιρούς ιδιαίτερα ριάλιτι. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε το Too Hot to Handle ή το Love Is Blind που σημείωσαν αμέσως εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης; Φέτος, λοιπόν, η streaming πλατφόρμα αποφάσισε να μας παρουσιάσει ένα νέο concept.

Το Surviving Paradise πρόκειται για ένα ριάλιτι στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν μέσα από δοκιμασίες και στρατηγικές να μείνουν όσο γίνεται περισσότερο σε μια πολυτελή βίλα, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 δολαρίων. Από την άλλη πλευρά, οι χαμένοι αναγκάζονται να περάσουν ένα ή και περισσότερα βράδια μέσα σε σκηνές στο δάσος, ζηλεύοντας τη χλιδή που ζουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους. Αν το καλοσκεφτείς, το συγκεκριμένο ριάλιτι θα λέγαμε ότι έχει στοιχεία του The Wall, που παιζόταν πριν κάμποσα χρόνια στον ΑΝΤ1.

Όσο για το πού γυρίστηκε το Surviving Paradise; Κι όμως, οι παραγωγοί του ριάλιτι του Netflix αν και είχαν στη λίστα τους διάφορες βίλες σε όλο τον κόσμο, τελικά κατέληξαν σε μια ελληνική! Ο λόγος για τη βίλα Noiya, η οποία βρίσκεται σε μια εντυπωσιακή τοποθεσία στη Λευκάδα, έχοντας θέα το διάσημο Πόρτο Κατσίκι.

Σύμφωνα με το The Thinking Traveller η βίλα που επέλεξαν οι άνθρωποι του Netflix χωρίζεται σε 3 ορόφους, διαθέτει 8 υπνοδωμάτια και 9 μπάνια, έχοντας τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 16 επισκέπτες. Επίσης, υπάρχουν δύο πισίνες, ένα γήπεδο μπάσκετ και φυσικά το ακίνητο προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα. Ειδικά στα βραδινά πλάνα που είδαμε στο ριάλιτι, η βίλα φαίνεται εντυπωσιακή με όλο τον εξωτερικό φωτισμό που διαθέτει.

Το ακίνητο είναι επίσης προς πώληση, αν και οι διαγωνιζόμενοι του Surviving Paradise δεν θα ήταν σε θέση να το αγοράσουν, ακόμη κι αν κέρδιζαν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Barnes International Realty η συγκεκριμένη βίλα ψάχνει νέο ιδιοκτήτη με την τιμή της να είναι στα 4.300.000 ευρώ. Ούτε, βέβαια, η ενοικίαση της είναι φτηνή. Η διαμονή μιας εβδομάδας στη βίλα του Surviving Paradise του Netflix κοστίζει μεταξύ 13.000 και 32.000 ευρώ. Τουλάχιστον οι παίκτες του ριάλιτι είχαν την ευκαιρία να μείνουν εκεί για κάποιες ημέρες εντελώς δωρεάν. Κάτι είναι κι αυτό.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη παραγωγή του Netflix που γυρίζεται στην Ελλάδα. Πριν από λίγους μήνες είδαμε στην πλατφόρμα τη ταινία Glass Onion: Στα Μαχαίρια, με πρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Κρεγκ και την Κέτι Χάντσον, που γυρίστηκε στο Πόρτο Χέλι και πιο συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Amanzoe.