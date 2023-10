Μάθιου Πέρι: Οι μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση του Τσάντλερ Μπινγκ από την πρώτη σεζόν των Friends μέχρι την τελευταία

Δέκα φωτογραφίες του Τσάντλερ Μπινγκ από τις δέκα σεζόν των Friends.

H είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι, προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι περισσότεροι νιώσαμε ότι χάσαμε ένα φίλο μας, μιας και είχαμε συνδεθεί ιδιαίτερα με τον Τσάντλερ Μπινγκ, τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε στην σειρά Friends. Επί δέκα σεζόν ο Αμερικανός ηθοποιός μας χάρισε απίστευτο γέλιο με τις ατάκες του, ενώ μας έκανε να ταυτιστούμε με τις αναποδιές του.

Αν γνωρίζαμε κάτι ακόμα για τον Μάθιου Περί ήταν ο εθισμός του σε αλκοόλ και χάπια, καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς. Είχε άλλωστε μιλήσει ο ίδιος στο παρελθόν για τη μάχη που έδινε. Αυτή η «μάχη» του ηθοποιού, αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά τα επεισόδια των 10 κύκλων της σειράς, φαίνεται ξεκάθαρα, αφού υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση του.

Στο βιβλίο του, μάλιστα, που κυκλοφόρησε το 2022 με τίτλο Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως «αν μετράτε το βάρος μου από εποχή σε εποχή, όταν έχω παραπάνω κιλά, είναι αλκοόλ, όταν είμαι αδύνατος, είναι χάπια. Όταν έχω γένια, είναι πολλά χάπια».

Πρώτη σεζόν

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι τα Φιλαράκια προβλήθηκαν για πρώτη φορά το 1995, δηλαδή πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Γεννημένος το 1969, ο Μάθιου Περί ήταν μόλις 26 ετών όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά η σειρά και έγινε γνωστό το όνομά του σε όλο τον κόσμο. Η νεανικότητα και η φρεσκάδα του ηθοποιού σίγουρα φαίνονται σε αυτή τη φωτογραφία από την 1η σεζόν.

Δεύτερη σεζόν

Δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές μεταξύ του Τσάντλερ της πρώτης σεζόν και του Τσάντλερ της δεύτερης σεζόν (εκτός από τα μαλλιά, φυσικά). Ο μόνος τρόπος για να καταλάβεις τη διαφορά μεταξύ τους είναι το γεγονός ότι ο Τσάντλερ έχει ένα παραδοσιακό λίγο πιο μακρύ χτένισμα της δεκαετίας του '90 στην πρώτη σεζόν, αλλά έχει κόψει το μεγαλύτερο μέρος του στη δεύτερη.

Τρίτη σεζόν

Η εμφάνιση του Τσάντλερ αλλάζει αρκετά στην 3η σεζόν, καθώς φαίνεται πως χάνει αρκετά κιλά. Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι ο Μάθιου Περί αντιμετώπιζε θέματα εκτός γυρισμάτων που τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, εδώ ο Τσάντλερ αποφασίζει να αφήσει ένα ιδιαίτερο μούσι.

Τέταρτη σεζόν

Season 4 Chandler Bing is the cutest shit I’ve ever seen. I don’t take criticism on this one. pic.twitter.com/WXbX06EEUr