Το πιο μοναδικό δέντρο στον κόσμο: Μόλις το κόψεις τρέχει «αίμα» (vid)

Εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των συζητήσεων ανάμεσα σε ειδικούς βρίσκεται το δέντρο που μόλις το κόψει τρέχει «αίμα». Το μυστήριο παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες.

Το Pterocarpus angolensis, κοινώς γνωστό ως bloodwood, είναι ένα συναρπαστικό δέντρο που προέρχεται από τη νότια Αφρική. Έχει αποκτήσει φήμη για τον χαρακτηριστικό σκούρο κόκκινο χυμό του, που συχνά περιγράφεται ότι μοιάζει με αίμα όταν το δέντρο κόβεται.

Στην τροπική Αφρική, το bloodwood είναι γνωστό για το ξύλο του, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή επίπλων και μουσικών οργάνων υψηλής ποιότητας. Διαθέτει φυσικές ιδιότητες που το καθιστούν ανθεκτικό στους τερμίτες και εκπέμπει ένα ευχάριστο, πικάντικο άρωμα. Επιπλέον, αυτό το δέντρο είναι ανθεκτικό στη φωτιά, γεγονός που το καθιστά δημοφιλή επιλογή για φύτευση γύρω από κατασκευές που χρειάζονται προστασία από τις φλόγες.

Ωστόσο, είναι ο σκούρος κόκκινος χυμός του δέντρου που έχει εξάψει τη φαντασία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η αλλόκοτη ομοιότητά του με το αίμα έχει οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με τις μυστικιστικές θεραπευτικές δυνάμεις του δέντρου, ιδίως στο πλαίσιο ασθενειών που σχετίζονται με το αίμα. Ενώ ορισμένοι πιστεύουν στις εξαιρετικές ιδιότητές του, η συμβατική ιατρική δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει οποιεσδήποτε θαυματουργές θεραπευτικές ικανότητες.

