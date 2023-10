Συναγερμός στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες Εβραίοι εισέβαλαν στο Καπιτώλιο (vids)

Διαδηλωτές μπήκαν στο Καπιτώλιο για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν από την κυβέρνηση να κάνει ότι είναι δυνατό για να σταματήσει η «σφαγή» στη Λωρίδα της Γάζας.

Μαζική συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, αλλά και στο εσωτερικό του, πραγματοποιήσαν το απόγευμα της Τετάρτης (18/10) Εβραίοι ακτιβιστές, ζητώντας από το νομοθετικό σώμα να απαιτήσει την κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa