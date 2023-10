H Apple χρησιμοποίησε το Snapdragon X70 5G modem για τα iPhone 15

Αποκαλυπτήρια για το modem της νέας σειράς συσκευών.

Η ιστοσελίδα iFixit και ο επικεφαλής τεχνικός της, Shahram Mokhtari, άνοιξαν το iPhone 15 και εξερεύνησαν το εσωτερικό του και διάφορα επιμέρους τμήματα, όπως την κεντρική πλακέτα.

Τα αποκαλυπτήρια έδειξαν κάτι που έχει τρομερό ενδιαφέρον, καθώς το βασικό μοντέλο έχει το Qualcomm Snapdragon X70 modem, το ίδιο 5G modem που βρίσκουμε και στο iPhone 15 Pro.

Και έχει ενδιαφέρον γιατί τα iPhone 15 και iPhone 15 Plus χρησιμοποιούν το ίδιο chipset με τα περσινά iPhone 14 Pro (Α16), αλλά έχουν συνδυαστεί με ένα παλιότερο X65 modem.

Όλο αυτό μαρτυρά ότι η Apple έκανε κάποιες βασικές αλλαγές και δεν μετέφερε απλά το περσινό motherboard στα φετινά τηλέφωνα.

Το X70 modem αντλεί λιγότερη ενέργεια και προσφέρει και έναν AI επεξεργαστή για βελτιωμένες επιδόσεις.

A lot of people have asked whether the iPhone 15 and 15 Plus are still using last years Qualcomm X65 modem or the new X70 seen in the 15 Pro's.



Here's your answer.



Apple didn't just throw last years Pro logic boards into this years baseline models. They upgraded them too. pic.twitter.com/cPB6LJbaFG