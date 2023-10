Blind Guardian: Δύο φορές δεν είναι αρκετές και το απέδειξαν

Στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο του Floyd, οι Blind Guardian ήρθαν με φόρα για το καλύτερο ποδαρικό!

Δεν είναι πολλές οι φορές που μια μπάντα διάσημη σε ένα τόσο niche κοινό έρχεται και κάνε απανωτά sold outs, προσθέτοντας μάλιστα και τρίτη μέρα για τις εμφανίσεις τους. Οι Γερμανοί "Bards" όχι μόνο το κατάφεραν αλλά φρόντισαν να ανταμείψουν το πιστό κοινό τους με δύο μαγικά live στο Floyd και ένα (το τελευταίο) να μας περιμένει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στον ίδιο χώρο.

Η σχέση του κοινού με τους Blind Guardian, είναι λίγο-πολύ γνωστή καθώς οι συχνές επισκέψεις τους αλλά και οι τρομερές επιδόσεις τους στη σκηνή, έχουν φτιάξει ένα δεσμό εμπιστοσύνης. Παρόλο που οι Γερμανοί μας επισκέφθηκαν μόλις το περσινό καλοκαίρι στο Release Athens 2022, το κοινό επιφύλαξε θερμή υποδοχή κατακλύζοντας το Floyd. Η ουρά που σχημάτισε ο κόσμος στην Πειραιώς από το απόγευμα της Παρασκευής, μας προετοίμασε για ένα μαζικότατο καλωσόρισμα. Σε ένα χώρο όπου σχεδόν... ντρεπόσουν να πατήσεις, πεντακάθαρο, καλαίσθητο και πολύ καλά οργανωμένο όλα έδειχναν ότι θα είχαμε ένα ευχάριστο βράδυ με αρκετό headbanging και τραγούδι για ξωτικά, μύθους και χόμπιτ.

Ελάχιστα λεπτά μετά τις 22:00, η μπάντα εμφανίστηκε στη σκηνή και ο Hansi Kürsch έδωσε το σύνθημα λίγο αργότερα με την κραυγή "Geia sas my friends!". Ο λαλίστατος τραγουδιστής μετά από σχεδόν κάθε τραγούδι, φρόντιζε να πάρει τις δικές του ανάσες ξεδιπλώνοντας άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγαλύτερες ιστορίες. Φυσικά με πολύ ενδιαφέρον η κάθε μία από αυτές, αλλά για κάποιους σπάζοντας το ρυθμό του performance.

Ο Hansi, ως frontman και φωνητικά ηγέτης της μπάντας ήταν ασταμάτητος, κεφάτος και σε ιδανική κατάσταση όσον αφορά το τραγούδι. Με το “Imaginations from the other side” να δίνει το σύνθημα και μια γκάμα από παλιό και νέο υλικό, το folk element δεν άργησε να έρθει. “Nightfall”, “Violent shadows”, “Deliver us from evil” και άλλες επιτυχίες, ταξίδεψαν στον αέρα του Floyd πριν κάνουν την εμφάνισή τους τα βαριά χαρτιά με “Bard’s song – in the forest”, “Majesty”, “Valhalla”, “Mirror mirror”.

Μετά τις δύο sold out metal βραδιές, οι Blind Guardian θα επιστρέψουν την Τετάρτη για την τρίτη μαγική νύχτα στον δικό τους κόσμο. Μάλιστα, έξτρα κομμάτια αναμένεται να προστεθούν στο setlist ενώ η παραγωγή έχει προνοήσει για τους φανατικούς που θα θελήσουν να ξαναδούν το συγκρότημα, προσφέροντας σημαντική έκπτωση αν ήδη βρέθηκαν σε μία από τις δύο πρώτες βραδιές.

