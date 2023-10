Σεισμός αισθητός στην Αττική

Σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00 και έγινε αισθητός στην Αττική.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα ανοιχτά της Αγίας Μαρίνας στο Λαύριο και έγινε αισθητός στην Αττική.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λευρεωτικής, στα 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αγίας Μαρίνας.

Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.

