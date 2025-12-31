Αποκαλύψεις της βασίλισσας Καμίλα: «Έβγαλα το παπούτσι και τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα»

Το άγνωστο περιστατικό της σεξουαλικής επίθεσης μέσα σε τρένο.

Λεπτομέρειες για μία σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε στα χρόνια της εφηβείας της αποκάλυψε η Βασίλισσα Καμίλα κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικού αφιερώματος του Radio 4 Today του BBC.

Στη δεκαετία του 1960, η έφηβη τότε Καμίλα αντέδρασε όταν ένας άνδρας που καθόταν δίπλα της στο τρένο της επιτέθηκε.

Η βασίλισσα δήλωσε στο BBC ότι ήταν «τόσο θυμωμένη» και «έξαλλη» για την επίθεση - η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο νωρίτερα φέτος.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr