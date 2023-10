Πρώτη γεύση από το multiplayer του Call of Duty: Modern Warfare III (vid)

Το νέο φετινό videogame έρχεται... αγριεμένο.

Η Activision παρουσίασε ένα νέο trailer για το φετινό Call of Duty και συγκεκριμένα το multiplayer τμήμα του.

Ο λόγος για το Call of Duty: Modern Warfare III, το οποίο και σύντομα θα υποδεχτεί την πρώτη του δοκιμαστική έκδοση, αυτό το Σαββατοκύριακο για τους κατόχους PS4 και PS5.

Το παιχνίδι θα προσφέρει τους 16 χάρτες του Call of Duty: Modern Warfare II του 2009 σε ανανεωμένη μορφή και συγκεκριμένα τους Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass και Wasteland. Αργότερα, θα προστεθούν στην beta και τα νέα Ground War experiences.

To Call of Duty: Modern Warfare III αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου 2023 για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X και Xbox Series S.