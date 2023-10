Ξέχνα το One Piece: Tην ελληνική live action σειρά για τα Pokemon θα τη ζήλευε και το Netflix

Αν κάτι δεν περιμέναμε με τίποτα να δούμε, αυτό ήταν ένα επεισόδιο μιας live action σειράς με Pokemon στα ελληνικά.

Βρισκόμαστε στον Δήμο Pallet, αρκετά χρόνια μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος από τον Ας Κέτσαμ. Ο πιο διάσημος εκπαιδευτής Pokemon είναι πλέον ενήλικος και όλα γύρω του έχουν αλλάξει. Κάτι πραγματικά περίεργο έχει συμβεί στην πόλη που μεγάλωσε, με όλα τα Pokemon να έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί.

Αυτός πάνω κάτω είναι ο πιλότος της νέας live action σειράς για τα Pokemon, που έχει γυριστεί στα ελληνικά. Μετά την επιτυχία του One Piece, λοιπόν, στο Netflix μια ομάδα Ελλήνων, η Drogos CardGames, αποφάσισαν να μετατρέψουν την αγαπημένη μας ιστορία των Pokemon σε live action σειρά.

Με ένα πρωτότυπο σενάριο, αλλά όλους τους βασικούς ήρωες όπως τον Καθηγητή Όουκ, τον Ας Κέτσαμ και την ομάδα Πύραυλος, να πρωταγωνιστούν, το The Very Best, όπως είναι ο τίτλος του έχει ξεπεράσει ήδη τις 10 χιλιάδες προβολές στο Youtube.

H δουλειά της ελληνικής ομάδας έχει αρκετό ενδιαφέρον, κάτι που φαίνεται και από τα αποθεωτικά σχόλια που έχει πάρει ο πιλότος της νεάς σειράς. Βέβαια, οι περισσότεροι ζητούν ήδη το δεύτερο επεισόδιο και μένει να δούμε πότε θα γίνει η επιθυμία τους πραγματικότητα.

Πάντως, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το Netflix ετοιμάζει κι αυτό μια live action σειρά αφιερωμένη στα Pokemon, η οποία θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2024 στην πλατφόρμα. Εμείς, όμως, το κάναμε πρώτοι.