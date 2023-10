Πήγε να παρακολουθήσει αγώνα αλλά του απαγόρευσαν την είσοδο: Είχε φέρει μαζί του το κατοικίδιο του, έναν αλιγάτορα (vid)

Ανά περιόδους έχουμε παρακολουθήσει αρκετοί φίλαθλοι να παίρνουν στο γήπεδο τα κατοικίδια τους, αλλά πρώτη φορά είδαμε έναν άνθρωπο να προσπαθεί να μπει σε αγώνα baseball με τον αλιγάτορα του.

Ο Joie Henney είναι ένας 70χρονος που έχει απασχολήσει και πάλι τα μέσα, καθώς έχει σαν κατοικίδιο έναν αλιγάτορα. Αυτή την φορά βρέθηκε στο προσκήνιο, όταν πήγε να παρακολουθήσει έναν αγώνα baseball, έχοντας μαζί του τον αγαπημένο του φίλο. Όπως ήταν φυσικό του απαγορεύτηκε η είσοδος στο γήπεδο.

Ο Henney, χωρίς να πτοηθεί από την απροσδόκητη τροπή των γεγονότων, υποστήριξε ότι, στην πραγματικότητα, ήταν προσκεκλημένοι στον αγώνα από τους ίδιους τους παίκτες. Παρά το γεγονός ότι τους απέρριψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Philadelphia vs Pittsburgh Pirates, ο Henney δεν κρατάει κακία. Σε συνέντευξή του στον Independent, εξέφρασε κατανόηση για το γιατί ο Wally μπορεί να μην ήταν ο ιδανικός θεατής για έναν αγώνα μπέιζμπολ.

