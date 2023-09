Return Of The Creeps: Ένα μουσικό ντοκιμαντέρ της δισκογραφικής που σημάδεψε τα 80's

Το μουσικό ντοκιμαντέρ του Νίκου Χαντζή για την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Creeps που έβγαλε μερικές από τις σπουδαιότερες μπάντες της εγχώριας σκηνής.

Ο σκηνοθέτης Νίκος Χαντζής μέσα από το ντοκιμαντέρ «Return Of The Creeps» αναβιώνει τον θρύλο της δισκογραφικής εταιρείας που γεννήθηκε στις αρχές των 80's κάπου ανάμεσα σε Κυψέλη, Πατήσια και Εξάρχεια.

Εκεί έκαναν το πέρασμά τους μερικές από τις σπουδαιότερες μπάντες της ανεξάρτητης εγχώριας Νew Wave, Post Punk και Dark Wave σκηνής.

Λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα του στο Βερολίνο (Too Drunk To Watch - 10th PunkFilmFest Berlin), το «Return of the Creeps» επιστρέφει στον κινηματογράφο «ΑΣΤΥ» (5/10, 20:00) στο κέντρο της πόλης, για να παρουσιαστεί πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό.

Μετά το πέρας της προβολής ακολουθεί After «CREEPSHOW» Party στο Death Disco Club.

RETURN OF THE CREEPS: ένα ντοκιμαντέρ για την Creep Records

«Αθήνα, 1982. Κάπου ανάμεσα σε Κυψέλη, Πατήσια και Εξάρχεια, γεννιέται η Creep Records. Στον βραχύχρονο αλλά πλούσιο κατάλογό της, έκαναν το δισκογραφικό τους πέρασμα μερικές από τις σημαντικότερες μπάντες της εγχώριας new wave, post punk και dark wave σκηνής. Σε διάστημα τεσσάρων μόλις χρόνων, η Creep κυκλοφόρησε μια σειρά από εμβληματικούς δίσκους, οι οποίοι έως σήμερα αποτελούν έργα ανεκτίμητης συναισθηματικής και ιστορικής αξίας.

Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις του ιδρυτή της, Μπάμπη Δαλίδη, αναδύεται ένα ντοκιμαντέρ για μια από τις πρώτες και επιδραστικότερες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα. Το έργο πλαισιώνουν μέλη των συγκροτημάτων που δισκογράφησαν στην Creep, όπως οι Angelo & His Egos, Art of Parties, Clown, Cpt Nefos, Headleaders, Metro Decay, Rehearsed Dreams, The Reporters, South of No North, Villa 21 και The Vyllies».