Με υποστήριξη για το PlayStation 5 Access Controller το Marvel's Spider-Man 2

Η Sony ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συμπεριληπτικότητα.

Το PlayStation έχει βάλει στόχο να στηρίζει ολοένα και περισσότερο κόσμο στα videogames της και να καλύπτει κάθε γούστο και ανάγκες με τις επιλογές προσβασιμότητας.

Η Insomniac Games, developer του Marvel’s Spider-Man 2, ανακοίνωσε μερικές από αυτές τις επιλογές για το επερχόμενο videogame της, καθώς και όσα θα έρθουν μετά την κυκλοφορία.

Το παιχνίδι θα υποστηρίζει το επερχόμενο PS5 Access Controller, το οποίο και αναμένεται στις 6 Δεκεμβρίου και θα είναι το πρώτο first party game για το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή η σχετική επιβεβαίωση.

Επιλογές προσβασιμότητας υπήρχαν και σε παλαιότερα παιχνίδια της σειράς, όπου οι παίκτες μπορούσαν να διαλέξουν βαθμό δυσκολίας, βοήθεια στα κυνηγητά με τους εχθρούς και τα Quick Time Events και αρκετά ακόμη.

Στο Marvel’s Spider-Man 2, θα υπάρχουν όλα τα παραπάνω, καθώς και επιλογές για παραμετροποίηση στις μπάρες των αντιπάλων, στο χρονικό σημείο που ο παίκτης θα ενημερώνεται για παρουσία εχθρών, στα shortcuts που μπαίνουν στα πλήκτρα του D-Pad, στην ταχύτητα του game, αλλά και στην απομόνωση κάποιον ενοχλητικών ήχων για όσους έχουν θέμα ακοής.

