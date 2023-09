Βάνδαλοι στη Βρετανία έκοψαν το «δέντρο του Ρομπέν των Δασών»

Γνωστό και ως δέντρο του «Ρομπέν των Δασών», καθώς είχε εμφανιστεί στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1991 με τον Κέβιν Κόστνερ, ήταν φυτεμένο κοντά στο ρωμαϊκό τείχος του Αδριανού και αποτελούσε ίσως το πιο πολυφωτογραφημένο δέντρο σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Άγνωστοι φέρεται να έκοψαν σκόπιμα με ηλεκτρικό πριόνι το πιο διάσημο δέντρο της Βρετανίας, όπως κατήγγειλε η διαχειρίστρια αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ στη βορειανατολική Αγγλία.

Όπως αναφέρει το AFP, το δέντρο του Sycamore Gap, ηλικίας πολλών εκατοντάδων ετών, βρέθηκε κομμένο, με τις τοπικές αρχές να σημειώνουν πως «έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι κόπηκε σκοπίμως».

Sycamore Gap tree.

That has definitely been cut down using a chainsaw. #Northumberland pic.twitter.com/hV7q5hT6DE