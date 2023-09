Τρομακτικό τροχαίο καταγράφηκε σε κάμερα κλειστού κυκλώματος: Οδηγός μοτοσυκλέτας πετάχτηκε στον αέρα μετά από σφοδρή σύγκρουση (vid)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος και απαθανατίζει την σφοδρή σύγκρουση οδηγού μοτοσυκλέτας με ένα αυτοκίνητο.

Στο Cambridgeshire, ένα περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν ένας μοτοσικλετιστής και ένα αυτοκίνητο συγκέντρωσε την προσοχή λόγω των δραματικών εικόνων που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος. Ο Stavius Gordon, ο μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη στο ατύχημα, αντιμετωπίζει πλέον νομικές συνέπειες για τις πράξεις του.

Ο Gordon, ο οποίος έχασε ένα δάχτυλο του ποδιού του ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, παραδέχθηκε ότι οδηγούσε χωρίς τη δέουσα προσοχή. Ως αποτέλεσμα των πράξεών του, του επιβλήθηκε πρόστιμο 120 λιρών.

Dashcam footage shows the moment a motorcyclist in Cambridgeshire crashes into a car causing 'large fireball'.



