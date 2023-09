Ζωολόγος που εργάζονταν στο BBC ομολόγησε ότι βίασε και βασάνισε 42 σκύλους

Ο Adam Robert Corden Britton, ζωολόγος και ειδικός στους κροκόδειλους, δήλωσε ένοχος σε 60 κατηγορίες που αφορούσαν τον βασανισμό και τον βιασμό πάνω από 42 σκυλιών. Προσοχή οι περιγραφές μπορεί να ενοχλήσουν.

Ένας Βρετανός ζωολόγος με εξειδίκευση σε κροκόδειλους ομολόγησε την ενοχή του για τον βιασμό κουταβιών και τον βασανισμό περισσοτέρων από 40 σκύλων, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιδίων του.

Ο 51χρονος Adam Britton, ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Charles Darwin, ξεκίνησε την δράση του το 2014 και βασάνισε και βίασε περισσότερα από 42 σκυλιά που είχε αποκαλέσει «σεξουαλικά παιχνίδια» μέχρι τη σύλληψή του τον Απρίλιο του 2022, ενώ βασάνισε 39 από αυτά μέχρι θανάτου, σε μια φρικτή περίπτωση κακοποίησης ζώων που έχει συγκλονίσει την Αυστραλία.

Οι λεπτομέρειες των εγκλημάτων του Britton είναι τόσο φρικιαστικές που ο δικαστής Michael Grant προέτρεψε το κοινό και το προσωπικό ασφαλείας να εγκαταλείψουν την αίθουσα προτού οι εισαγγελείς περιγράψουν τα γεγονότα της υπόθεσης.

