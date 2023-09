Έπαιξαν ξύλο στο Ντουμπάι για τα iPhone 15 (vid)

Χαμός στο εμπορικό κέντρο της πόλης για τη σειρά προτεραιότητας.

Χάος προκλήθηκε στο εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι από καταναλωτές που έσπευσαν να αγοράσουν το νέο iPhone 15.

Όπως φαίνεται σε διάφορα videos που ήδη έχουν γεμίσει τα social media, το κοινό είχε στηθεί και περίμενε σε συγκεκριμένους χώρους εντός του εμπορικού κέντρου Dubai Mall για να μπει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο επίσημο κατάστημα της Apple και να κάνει τις αγορές του.

Τα πράγματα κάποια στιγμή ξέφυγαν από τον έλεγχο της ασφάλειας του κέντρου και οι πελάτες της Apple πιάστηκαν στα χέρια για να πάρουν καλύτερη θέση στη σειρά προτεραιότητας.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να παρέμβουν και να απομακρύνουν κάποιους, ενώ δεν έλειψαν και οι τραυματισμοί.

Ουρές είχαμε και σε άλλες μεγάλες πόλεις με το άνοιγμα των καταστημάτων, αλλά αυτή ήταν η μοναδική περίπτωση που είχαμε τέτοια περιστατικά, ειδικά στο φετινό λανσάρισμα.

Τα iPhone 15 κυκλοφορούν και στη χώρα μας εδώ και μερικές ημέρες.

Chaos in a Dubai shopping center to buy the new iPhone 15



That's how important USB-C is pic.twitter.com/UccbtKgYU3