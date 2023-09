«Σείστηκε» το Βελοντρόμ για τον Πάπα Φραγκίσκο: Το εντυπωσιακό κορεό και το «ευχαριστώ» των οπαδών της Μαρσέιγ

Το Βελοντρόμ, το γήπεδο της Μαρσέιγ, μετατράπηκε το Σάββατο (23/09) σε έναν τεράστιο υπαίθριο ναό με πάνω από 60.000 κόσμου να αποθεώνουν τον Πάπα Φραγκίσκο και να ακούνε με προσήλωση τη συγκλονιστική του ομιλία.

Τη Μασσαλία επέλεξε να επισκεφτεί ο Πάπας Φραγκίσκος το Σάββατο. Αυτή η επιλογή του δεν ήταν τυχαία καθώς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας και έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα κύματα μεταναστών και προσφύγων.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τη Μασσαλία, ο Πάπας χαιρέτησε κάθε δημοσιογράφο ξεχωριστά και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την τελευταία εισροή μεταναστών, οι οποίοι συχνά ταξιδεύουν υπό εξαιρετικά επισφαλείς και άθλιες συνθήκες, στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα. «Πρόκειται για σκληρότητα και τρομερή έλλειψη ανθρωπιάς», είπε σε έναν δημοσιογράφο δείχνοντας εκείνους τους «ανθρώπους» που εμποδίζουν τους μετανάστες να φτάσουν σε ασφαλές μέρος.

Eνώ πετούσε προς τη Μασσαλία, φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters έδειξε στον Πάπα Φραγκίσκο τη φωτογραφία ενός βρέφους στη Λαμπεντούζα, συγκινώντας τον Ποντίφικα.

Η φωτογραφία, την οποία τράβηξε η Νάρντι την περασμένη εβδομάδα στη Λαμπεντούζα, είναι ένα close-up στα μάτια του Πρινς, ενός νηπίου 18 μηνών που έφτασε μαζί με τη μητέρα του, την Κλοντίν Νσόε, από το Καμερούν, αφού διέπλευσε τη Μεσόγειο.

Η Νάρντι είπε ότι μία ημέρα πριν από το ταξίδι στη Μασσαλία τακτοποιούσε το αρχείο της, όπως κάνει συχνά πριν από κάποια αποστολή. «Είδα τη φωτογραφία που τράβηξα στη Λαμπεντούζα και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να την δείξω στον Πάπα», εξήγησε.

«Συγκινήθηκε αμέσως μόλις την έβγαλα από τον φάκελο», είπε η δημοσιογράφος, προσθέτοντας ότι έπεσε σιωπή μεταξύ των επιβατών , με τον ποντίφικα να σχολιάζει: «Τους κρατούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Λιβύη και μετά τους πετούν στη θάλασσα».

«Μου έσφιξε το χέρι και κράτησε τη φωτογραφία», είπε η Νάρντι.

«Γειά σου, Μασσαλία. Γεια σου, Γαλλία»: με αυτές τις λέξεις, στα γαλλικά, ο Πάπας Φραγκίσκος άρχισε τη μεγάλη λειτουργία στο στάδιο Βελοντρόμ της Μασσαλίας, ενώπιον δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

MARSEILLE, FRANCE 50,000 French came to see Pope Francis in the Velodrome pic.twitter.com/478wFJG57L

Στη συνέχεια ο Πάπας προχώρησε σε μια συγκλονιστική ομιλία και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εκείνοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα δεν εισβάλλουν, αναζητούν την αποδοχή. Υπάρχει μια κραυγή πόνου που αντηχεί περισσότερο απ' όλους και μετατρέπει τη Μεσόγειο, τη "mare nostrum", από λίκνο του πολιτισμού σε "mare mortuum", το νεκροταφείο της αξιοπρέπειας: Αυτό που ακούγεται από τη θάλασσα είναι η πνιγμένη κραυγή των μεταναστών αδελφών μας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ανοίξουν τα λιμάνια τους στους ανθρώπους που φεύγουν από τις κακουχίες και τη φτώχεια.

Επίσης καταδίκασε τους «πολεμοχαρείς εθνικισμούς» και ζήτησε μια πανευρωπαϊκή απάντηση στη μετανάστευση για να σταματήσει η Μεσόγειος να «το νεκροταφείο της αξιοπρέπειας».

A golden “MERCI” from #Marseille as the #Pope holds #Mass in the city. It’s the first time in 490 years a Pope has done so. pic.twitter.com/TTiMBRxfKT