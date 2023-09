Αφιέρωμα Disney 100: Γιορτάζουμε 100 χρόνια μαγείας

Το 29o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, σε συνεργασία με τη Visa, συμμετέχουν στον παγκόσμιο εορτασμό των 100 χρόνων Disney και τιμούν 100 χρόνια ζωηρής φαντασίας και πάθους για τις ιστορίες.

Mέσα από μία επιλογή που περιλαμβάνει τη συλλογή των εκλεκτών μικρού μήκους που πειραματίζονται με την τέχνη και την τεχνική του κινούμενου σχεδίου «100 years of Disney animation: Α shorts celebration», τη μεγαλεπίβολη - εκ φύσεως κλασική - «Φαντασία» και τις μιούζικαλ καταθέσεις των «Αλαντίν», «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος», υπενθυμίζουμε πως το κινηματογραφικό όνειρο μπορεί να γίνει αληθινό. Από τη μία γενιά στην επόμενη, οι ταινίες Disney αποδεικνύουν πως οι καλύτερες ιστορίες αψηφούν τον χρόνο, μάς επιστρέφουν σε μία εποχή αθωότητας, ενώνουν τους ανθρώπους σε μία οικογένεια, συγκινούν, συναρπάζουν και μένουν αθάνατες.

Ας ξεκινήσουμε με μία παραδοχή: στην κινηματογραφικη ιστορία δεν υπάρχει άλλο στούντιο που να έχει καλλιεργήσει το οπτικό μας ερέθισμα νωρίτερα από της Disney. Μέσα από τις μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες της με τους αξιολάτρευτους χαρακτήρες, τις θρυλικές μουσικές και τα τραγούδια που τις συνοδεύουν, τις ευφάνταστες ιστορίες με τα έντονα χρώματα και την τεχνολογική επάρκεια που εξέλιξε το είδος του animation, μάθαμε από μικρή ηλικία να βλέπουμε, πηγαίνουμε, απολαμβάνουμε σινεμά. Η διαδρομή προς τη δημοφιλία που ξεκίνησε με πλοηγό τον Μίκυ Μάους στο «Steamboat Willie» ιχνηλάτησε σταδιακά την πρωτοπορία της «Χιονάτης», επανασύστησε δημιουργικά αγαπημένα παραμύθια, αναγέννησε το μουσικό είδος με «μπρόντγουεϊ» περιβολή στα ‘90s και συνέχισε να εμπνέει τους θεατές (μικρούς και μεγάλους) μέσα από τις ευρηματικές συνεργασίες της με την Pixar.

Το στούντιο μπορεί να μετρά πλέον έναν αιώνα, αλλά η κινηματογραφική μαγεία των δημιουργιών Disney αποτελεί ήδη πολύτιμη παρακαταθήκη της ποπ κουλτούρας στο διηνεκές του χρόνου.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 18:30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

100 YEARS OF DISNEY ANIMATION: A SHORTS CELEBRATION (90’)

Σκηνοθεσία: Γουόλτ Ντίσνεϊ, Μπεν Σάρπστιν, Γουίλφρεντ Τζάκσον, Τζακ Χάνα, Τζον Καρς, Τζέικομπ Φρέι

Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ είχε πει κάποτε ότι ήλπιζε «να μην ξεχάσουμε ποτέ ένα πράγμα - ότι όλα ξεκίνησαν από ένα ποντίκι». Ακόμη και πριν από την παρουσίαση του Μίκυ Μάους, όλα ξεκίνησαν από μια ταινία μικρού μήκους. Απολαύστε αγαπημένα φιλμ από τα 100 χρόνια κινηματογραφικής δημιουργίας του στούντιο: Ξεκινώντας με σπάνιες στιγμές από τις πρώτες ημέρες των κινουμένων σχεδίων, με την εισαγωγή του ήχου και την πρώτη εμφάνιση του Μίκυ, και φτάνοντας σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες μικρού μήκους του σήμερα. Γνωρίστε πώς ο Γουόλτ Ντίσνεϊ και οι καλλιτέχνες του πειραματίστηκαν με νέες τεχνολογίες και τεχνικές κινουμένων σχεδίων - μια παράδοση στο πλαίσιο της μικρού μήκους φόρμας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στα στούντιο που φέρουν το όνομά του.



Προβάλλονται οι ταινίες:

Cinderella (Laugh-o-gram; 1922), Alice’s Wonderland (1923), Trolley Troubles (1927), Steamboat Willie (1928), Clock Cleaners (1937), The Old Mill (1937), Trailer Horn (1950), Lambert the Sheepish Lion (1952), Paperman (2012), Going Home (2021)

Μια γιορτή παιδιών και ωραίων μεγάλων, ένα περίτεχνο πείραμα, μια περίλαμπρη και μοναδική στιγμή του αμερικανικού σινεμά! Η «Φαντασία», η ταινία που οραματίστηκε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ σαν μια πανδαισία ιστοριών τυλιγμένων σε κλασική μουσική, είναι ένας θρύλος του σινεμά, μια φαντασμαγορία κανονική που εκτοξεύει ριπές ηχοχρωμάτων και δέσμες αγέραστης παιδικότητας. Πάνω απ’ όλα, όμως, για εκείνους που μεγάλωσαν μαζί της τουλάχιστον, είναι η θεσπέσια στιγμή που η ψυχή και το παιδικό βλέμμα εκπαιδεύονται στην ομορφιά.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | 15:00 | ΙΝΤΕΑΛ

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ | THE PRINCESS AND THE FROG (102’)

Σκηνοθεσία: Τζον Μάσκερ, Ρον Κλέμεντς

Ένα φτωχό κορίτσι στη Νέα Ορλεάνη της δεκαετίας του '20 ονειρεύεται το δικό του εστιατόριο. Όταν όμως η προσευχή της στ’ αστέρια τη φέρνει να φιλήσει ένα βάτραχο, μπας και γίνει πρίγκιπας,η ηρωίδα γίνεται η ίδια αμφίβιο και μπλέκει σε μια ιστορία βουντού, τζαζ ονείρων, καταδιώξεων και – τι άλλο; - επιβεβαίωσης της αληθινής αγάπης. Αδικα παραγνωρισμένο κομμάτι του ντισνεϊκού κανόνα, ευνοείται από μια περίλαμπρη επιστροφή στο χειροποίητο σκίτσο και σε μανιέρες που οι περασμένες γενιές λάτρεψαν στο animation. Η ζωντάνια, οι δεύτεροι χαρακτήρες (πρωτίστως ένας αξιαγάπητος τρομπετίστας αλιγάτορας), η χρωματική φαντασμαγορία και το αρμοστό, ρυθμικό σάουντρακ του μεγάλου Ράντι Νιούμαν μεταγράφουν απολαυστικά ένα κλασικό παραμύθι των αδελφών Γκριμ και υπενθυμίζουν της εποχή της αθωότητας του στούντιο του Ποντικιού.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 15:00 | ΔΑΝΑΟΣ Ι

ΑΛΑΝΤΙΝ | ALADDIN (102’)

Σκηνοθεσία: Τζον Μάσκερ, Ρον Κλέμεντς

Ο Αλαντίν, ένα καλόψυχο αλάνι από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες», βρίσκει για λογαριασμό του ποταπού Τζαφάρ το μαγικό λυχνάρι. Η ταινία που εκτόξευσε την Ντίσνεϊ στη νέα εποχή, υπήρξε ένα ασύλληπτο blockbuster που 1 στους 5 Αμερικανούς είδε στην αίθουσα, καθιστώντας το την εμπορικότερη ταινία του 1992. Απέφερε και μισό δις δολάρια μόνο στα βιντεοκλάμπ. Εκπληκτικά τραγούδια και σάουντρακ (δύο Όσκαρ) που σε θλίβουν για τα σημερινά ανάλογα, αξέχαστοι δευτερεύοντες χαρακτήρες και αστείρευτο χιούμορ.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά

ο 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2023.

Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ της διοργάνωσης την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19.00 στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, ΙΝΤΕΑΛ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το 29o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.