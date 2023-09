Θα συμμετάσχει ο Βαμβακούλας στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ; Φήμες για πρόταση και στην Ραχήλ Μακρή (vid)

Ο Γιώργος Λιανός έχει αποκαλύψει ότι στο παιχνίδι θα συμμετέχει και αθλητής και πολιτικός.

Σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, «I’ m A Celebrity Get Me Out Of Here».

Μάλιστα, σύμφωνα με το zappit, τα γυρίσματα θα έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει, ωστόσο πλέον αυτό έχει μετατεθεί για τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην Καραϊβική, αλλά και στο γεγονός ότο μετά από μία πρόβα που έγινε τις προηγούμενες μέρες διαπιστώθηκαν πολλές ομοιότητες με το Survivor, όσον αφορά στα σκηνικά και τα παιχνίδια.

Έτσι, το ριάλιτι στήνεται εκ νέου ώστε να αποφύγει όσο το δυνατόν τη σύγκριση με το γνωστό σε όλους Survivor.

Ετοιμάζει βαλίτσες για Άγιο Δομίνικο ο Νίκος Βαμβακούλας;

Όπως αναφέρει το zappit.gr, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας θα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μαζί με τους παρουσιαστές, τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η παραγωγή φέρεται να έχει κάνει πρόταση και στην Ραχήλ Μακρή, κάτι που δεν αποκλείεται, αφού ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ότι ανάμεσα στους παίκτες θα βρίσκεται αθλητής αλλά και πολιτικό πρόσωπο.

To gazzetta επικοινώνησε με τον Νίκο Βαμβακούλα, ο οποίος δεν το επιβεβαίωσε, ωστόσο είναι γνωστός για το χιούμορ του και μένει να φανεί αν τελικά θα ετοιμάσει βαλίτσες για τον Άγιο Δομίνικο.

