Τα τρία πρώτα Tomb Raider videogames επιστρέφουν σε κονσόλες και PC (vid)

Ετοιμαστείτε να ζήσετε ξανά τις περιπέτειες που τα ξεκίνησαν όλα.

Τα τρία πρώτα παιχνίδια της σειράς Tomb Raider επιστρέφουν στο σήμερα με φρεσκαρισμένες εκδόσεις.

Η Aspyr Media ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει να μεταφέρει τις παραγωγές της Eidos που έγραψαν ιστορία σε πιο σύγχρονη εποχή και σε ένα πακέτο που αναμένεται κάποια στιγμή στις αρχές του 2024.

Τα γραφικά των παιχνιδιών δεν θα είναι τρομερά διαφοροποιημένα, ωστόσο πέραν της αρχικής έκδοσής τους θα υποστηρίζουν και μια πιο «γυαλισμένη», με λιγότερα πολύγωνα και λίγο καλύτερη αισθητική.

Στο πακέτο που θα κυκλοφορήσει θα περιλαμβάνονται τα παιχνίδια Tomb Raider I, Tomb Raider II και Tomb Raider III μαζί με τα expansions τους The Unfinished Business, The Gold Mask και The Lost Artifact.