Διέρρευσαν μερικά από τα παιχνίδια που έρχονται σύντομα στο PlayStation Plus

Νέοι τίτλοι που σίγουρα θα κερδίσουν τις εντυπώσεις.

Το PlayStation Plus συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις με τα παιχνίδια που προσφέρει δωρεάν κάθε μήνα στους συνδρομητές του και μια πρόσφατη διαρροή αποκαλύπτει τα όσα θα ακολουθήσουν από την συνδρομητική υπηρεσία του PlayStation.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αξιόπιστο leaker, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα (ανακοινωθούν και θα) προστεθούν στην πλατφόρμα διάφορα σημαντικά games τόσο για το PS4, όσο και για το PS5 και για όλα τα μέλη των PlayStation Plus Extra και PlayStation Plus Premium συνδρομών.

Έτσι λοιπόν, τον Σεπτέμβριο εκτιμάται πως θα δούμε τα Nier Replicant, Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier’s Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contract 2 και Unpacking.

Πέραν αυτών, θα έρθουν κι άλλα games στη λίστα των Classics και αναμένουμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια μέσα στην εβδομάδα και κατά πάσα πιθανότητα στις 13 Σεπτεμβρίου.

Στην λίστα των δωρεάν παιχνιδιών του Αυγούστου ξεχώρισαν τα Lost Judgment, Destroy All Humans 2 Reprobed και Two Point Hospital: Jumbo Edition, καθώς και τα κλασικά PSP games MediEvil: Resurrection, Ape Escape: On the Loose και Pursuit Force: Extreme Justice.