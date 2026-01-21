Εργονομία και άνεση σε ένα ξεχωριστό πληκτρολόγιο (vid)

Το Trust Keyra είναι ένα ξεχωριστό keyboard που πρέπει να δεις

Το Trust Keyra Ergonomic Multidevice Wireless Keyboard είναι ένας ιδανικός σύντροφος για όποιον ζει με ρυθμό, δεν θέλει συμβιβασμούς και ψάχνει άνεση και αποδοτικότητα, είτε δουλεύει σε γραφείο, είτε εν κινήσει. Με εργονομικό split layout και κυρτό σχεδιασμό, προσαρμόζεται φυσικά στα χέρια του χρήστη, μειώνοντας την πίεση στους καρπούς και αποτρέποντας πόνους μετά από ώρες πληκτρολόγησης.

Το μαλακό palm rest από ύφασμα (φτιαγμένο από ανακυκλωμένα υλικά), δίνει σταθερή στήριξη για πολύωρη χρήση, ενώ τα ρυθμιζόμενα «ποδαράκια» επιτρέπουν στον χρήστη να το στήσει όρθιος ή ξαπλωτό.

Μπορεί να συνδεθεί απρόσκοπτα σε έως τρεις συσκευές ταυτόχρονα – laptop, tablet, PC – μέσω Bluetooth ή 2.4GHz USB (USB-A/C συμβατό), με ένα πάτημα πλήκτρου για άμεση εναλλαγή, όντας τέλειο για multitasking. Τα 13 Fn-media keys και τα 6 dedicated multimedia controls του, δίνουν πρόσβαση με ένα πάτημα σε ένταση ήχου, playback και λειτουργίες browser.

Τα αθόρυβα πλήκτρα του εξασφαλίζουν μηδενικό θόρυβο, κάνοντάς το ιδανικό ακόμη και για χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι μπαταρίες του κρατάνε έως και 2 χρόνια χάρη στον ειδικό διακόπτη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως και αυτό είναι κατασκευασμένο κατά 85% από ανακυκλωμένα πλαστικά. Με τιμή κοντά στα €60, το Trust Keyra είναι κάτι σαν επένδυση σε ένα προσιτό «βοηθό» που θα σας βοηθήσει να βγάζετε άνετα την καθημερινότητά σας.