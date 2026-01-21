Τα Xiaomi 18 θα έρθουν με σημαντική αναβάθμιση στα της κάμερας

Μεγάλες αναβαθμίσεις αναμένονται στα Xiaomi 18

Το Xiaomi 18, η επόμενη ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας που αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο 2026, φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στην κάμερα, με την εισαγωγή περισκοπικού τηλεφακού 50MP f/3.0 με 5x οπτικό zoom σε όλα τα μοντέλα της σειράς, συμπεριλαμβανομένου του βασικού, παρόμοιας με αυτή του Xiaomi 17 Pro.

Αυτή η εξέλιξη, που διέρρευσε από τον αξιόπιστο tipster Digital Chat Station στο Weibo, σημαίνει άλμα από το 2.6x zoom του Xiaomi 17, προσφέροντας πιο καθαρές μακρινές λήψεις χωρίς απώλεια ποιότητας, χάρη σε ένα πρίσμα που θα διπλώνει το φως για πιο συμπαγή σχεδιασμό.

Η σειρά θα διαθέτει επίσης 3D αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος για ταχύτερη και ασφαλέστερο ξεκλείδωμα, ασύρματη φόρτιση (πιθανώς 50W όπως στα Xiaomi 17), και υψηλή αντοχή σε σκόνη-νερό πιθανώς κατά IP68 ή υψηλότερη, χαρακτηριστικά που γίνονται πλέον standard σε όλα τα μοντέλα.

Στην «καρδιά» της συσκευής αναμένεται ο Snapdragon 8 Elite Gen 6 (ή Gen 6 Pro στα Pro μοντέλα) στα 3nm για κορυφαία απόδοση και αποδοτικότητα, με πιθανή προσαρμογή της RAM για ισορροπία κόστους στο βασικό μοντέλο Xiaomi 18.

Η κάμερα ενδέχεται να ενσωματώσει τεχνολογία LOFIC για βελτιωμένο HDR στον τηλεφακό, ενώ η σειρά θα «τρέχει» HyperOS 2 με ενισχύσεις τεχνητής νοημοσύνη, διατηρώντας την συνεργασία της Leica για πιο φυσικά χρώματα και λεπτομέρειες.