Call of Duty: Modern Warfare 3 - όλες οι πληροφορίες (pics/vid)

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν από την Activision για το φετινό videogame.

Μετά τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις για το Call of Duty: Modern Warfare 3, ήρθε η ώρα και για τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η Activision ανακοίνωσε το νέο μέρος της σειράς που θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου και μέσα από ένα νέο trailer αποκάλυψε ακόμη περισσότερα στοιχεία.

Το game θα διατεθεί σε διάφορες εκδόσεις, όπως το Cross-Gen Bundle, στο οποίο θα υπάρχει ακόμη δυνατότητα για πρώιμη πρόσβαση στην open beta, αλλά και πρώιμη πρόσβαση (1 εβδομάδας) στο campaign.

Η Call of Duty: Modern Warfare 3 Vault Edition θα περιλαμβάνει τα εξής: Campaign Early Access, Open Beta Early Access, Soap Operator Pack, Nemesis Operator Pack και Δύο Weapon Vaults. Το The Nemesis Operator pack περιλαμβάνει 4 operators, τους Captain Price, Ghost, Warden, and Makarov.