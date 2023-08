Ο Φρίντκιν θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο τολμηρά και επιδραστικά ταλέντα της γενιάς του.

Την τελευταία του πνοή σε 87 ετών άφησε ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης του «Εξορκιστή» αλλά και του « Ανθρώπου από τη Γαλλία», Γουίλιαμ Φρίντκιν. Ο σκηνοθέτης πέθανε στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσε η σύζυγός του και πρώην παραγωγός Σέρι Λάνσινγκ.

Aww man…a true cinematic master whose influence will continue to extend forever. So long, William Friedkin pic.twitter.com/sXppoS0FVK