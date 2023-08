Μετέτρεψαν την αποβάθρα σε WWE: Έπεσε το «ξύλο της αρκούδας» (vid)

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε αποβάθρα της Αλαμπάμα σε έναν άνευ προηγουμένου καβγά.

Ένα ανεξέλεγκτος καβγάς ξέσπασε σε αποβάθρα της Αλαμπάμα των ΗΠΑ, ανάμεσα σε δεκάδες άτομα, με το σκηνικό να θυμίζει κάτι από αγώνα του WWE.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν μια ομάδα βαρκάρηδων επιτέθηκε σε λιμενεργάτη. Γρήγορα το επεισόδιο πήρε διαστάσεις όταν στον καβγά άρχισαν να μπαίνει περισσότερος κόσμος, με την κατάσταση να δείχνει ανεξέλεγκτη.

Έπεσαν μπουνιές και κλωτσιές, κάποιοι βρέθηκαν μέσα στο ποτάμι ενώ δεν έλειψαν και οι καρεκλιές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η ομάδα των βαρκάρηδων αρνήθηκε να μετακινήσει το πλωτό σκάφος τους, ώστε να ελλιμενιστεί ένα πλοίο.

Οι εικόνες σοκάρουν αφού μέσα σε λίγα λεπτά τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν μόλις εμφανίστηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις.

These white people jumped this black security guard at the Riverfront. The staff got off the boat and it turned into WWE Smackdown. I’m so proud of Montgomery 😭😂 pic.twitter.com/4DG5bShXfz