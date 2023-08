Η αποκάλυψη του Τριαντάφυλλου για το επόμενο Survivor All Star και τον Ντάνο: «Δεν θα έχανα επεισόδιο» (vid)

Ο Τριαντάφυλλος έκανε μια αποκάλυψη για το νέο κύκλο του Survivor και αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου.

Μια αποκάλυψη έκανε ο Τριαντάφυλλος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Yes» για το νέο κύκλο του Survivor, καθώς και για το ενδεχόμενο να βρίσκεται μέσα ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι στο νέο Survivor δεν θα είναι όλοι παίκτες all stars και πρόσθεσε ότι η παραγωγή θέλει όσο τίποτε άλλο να δει τον Ντάνο μέσα στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Εγώ άκουσα ότι έχουν από κοντά τον τεράστιο παίκτη όλων των εποχών για μένα και είναι ο Ντάνος. Τον θέλει πάρα πολύ ο Acun Ilicali. Εάν τα βρουν στο οικονομικό, εγώ θα ήμουν εκεί και δεν θα έχανα επεισόδιο για να δω τον Ντάνο. Κι άμα ήταν και ο Ντάφυ μέσα…

Στο επόμενο δεν θα είναι όλοι All Star. Θα είναι 10-12 Μαχητές, άγνωστα παιδιά και θα είναι και 12 All Star. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τους All Star να παίζουν κόντρα σε άγνωστους. Είναι κάτι διαφορετικό και θα πάει καλά», είπε ο Τριαντάφυλλος.



Ο τραγουδιστής και παρουσιαστής του OPEN πρόσθεσε επίσης με νόημα: «Φαντάσου να είναι εκεί ο Αλέξης Παππάς, ο Ντάνος, η Δαλάκα, ο Ντάφυ…».