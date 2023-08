Ο Andrew Tate κέρδισε την έφεση και ελευθερώθηκε από τον κατ' οίκον περιορισμό (vid)

Τέλος ο κατ΄ οίκον περιορισμός για τον Andrew Tate, ο οποίος κρατείται στη Ρουμανία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, του βιασμού και της συγκρότησης οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Ο Andrew Tate κέρδισε την έφεσή του σε ρουμανικό δικαστήριο για να αφεθεί ελεύθερος από τον κατ' οίκον περιορισμό, εν αναμονή της δίκης του.

Ο Tate κατηγορήθηκε μαζί με τον αδελφό του Tristan και δύο Ρουμάνες ύποπτες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση εγκληματικής συμμορίας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Τα αδέρφια συνελήφθησαν για πρώτη φορά σε ένα ακίνητο στο Βουκουρέστι τον περασμένο Δεκέμβριο και κρατήθηκαν μέχρι τον Μάρτιο, οπότε και αφέθηκαν ελεύθεροι, σε κατ' οίκον περιορισμό.

Το Εφετείο του Βουκουρεστίου ανέφερε στην απόφασή του ότι «αντικαθιστά το μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού με αυτό του δικαστικού ελέγχου για περίοδο 60 ημερών από τις 4 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Andrew Tate ανέφερε: «Μετά από 10 μήνες - τρεις στη φυλακή, επτά στο σπίτι. Μετά από κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 15 εκατ. ευρώ. Μετά από ένα κατηγορητήριο που δεν βασίστηκε σε τίποτα. Ο φάκελος διαβιβάστηκε σε δικαστή, ο οποίος τον έκρινε μη επαρκή. Ελευθερώθηκα από τον κατ' οίκον περιορισμό, αλλά πρέπει να παραμείνω εντός της Ρουμανίας».

