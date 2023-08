Η πρώτη φωτογραφία του Τσερνόμπιλ που τραβήχτηκε λίγες ώρες μετά την καταστροφή αποτυπώνει τις τραγικές επιπτώσεις της ραδιενέργειας

Η εικόνα είναι μία από τις πρώτες φωτογραφίες του χώρου του Τσερνόμπιλ μετά την τήξη που κατέστρεψε το εργοστάσιο και πλημμύρισε την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη με ραδιενέργεια.

Αμέσως μετά την έκρηξη στις 26 Απριλίου 1986, λίγοι ήταν έτοιμοι να υπομείνουν τα τεράστια επίπεδα ραδιενέργειας και να καταγράψουν την καταστροφή, αλλά ο Ρώσος φωτογράφος Ιγκόρ Κόστιν το έκανε.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, συνέχισε να παρακολουθεί τις πολιτικές και προσωπικές ιστορίες όσων επλήγησαν από την καταστροφή, εκδίδοντας ένα βιβλίο με φωτογραφίες με τίτλο «Τσερνόμπιλ». Σίγουρα παραμένει μια από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας, και τώρα μια φωτογραφία από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ έφερε ξανά τις δραματικές συνέπειες της ραδιενέργειας στο προσκήνιο.

Από κάθε άποψη μοιάζει με μια αρκετά αδιάφορη φωτογραφία. Είναι απλώς ένα ετοιμόρροπο κτίριο που μόλις και μετά βίας διακρίνεται μέσα από το πανάρχαιο φιλμ. Ωστόσο, το πλαίσιο πίσω από αυτή τη φαινομενικά αδιάφορη φωτογραφία προκαλεί ανατριχίλα. Μόλις 14 ώρες μετά την έκρηξη, ο φωτογράφος Igor Kostin ανέβηκε σε ελικόπτερο για να αξιολογήσει τα επίπεδα ραδιενέργειας πάνω από την πληγείσα περιοχή.

The first ever photo taken of the Chernobyl disaster, 14 hours after the explosion. It was taken by photographer Igor Kostin in the first helicopter to fly over the disaster zone to evaluate radiation levels. pic.twitter.com/AH4YWYVGvR