Σάλος με την Μόνα Λίζα της ΑΙ: «Ξεκάθαρη βεβήλωση του έργου, μοιάζει σαν μοντέλο του OnlyFans»

Η Mόνα Λίζα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε μια εκδοχή του πώς πιστεύει ότι θα έμοιαζε ο διάσημος πίνακας αν δημιουργηθεί σήμερα.

Στην εκδοχή της Μόνα Λίζα της AI, έχει καθαρό δέρμα, πράσινα μάτια, τέλεια μύτη και ένα αποκαλυπτικό ... ντεκολτέ.

Η εικόνα, η οποία κοινοποιήθηκε διαδικτυακά στο Twitter και το Reddit, προκάλεσε σάλο στα σχόλια.

what the Mona Lisa would look like today according to AI!



Via: @gianpaolorosa pic.twitter.com/vQcjW4Shd1