Στη συγκινητική του ανάρτηση στο Facebook, ο Hernandez μοιράστηκε την ιστορία της αξιολάτρευτης χειρονομίας του. Όλα ξεκίνησαν όταν η κόρη του εξέφρασε την επιθυμία της να παρακολουθήσει την ταινία «Barbie» και ζήτησε από τον μπαμπά της να φορέσει κάτι ροζ για την περίσταση.

Σε μια συγκινητική επίδειξη πατρικής αγάπης και υποστήριξης, ένας μπαμπάς από το Tamaulipas του Μεξικού, κατέκτησε τις καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο με τη συγκινητική του πράξη για την ευτυχία της κόρης του.

Ο Eleazar Rodriguez Hernandez, ένας αφοσιωμένος εργαζόμενος σε μια εταιρεία ρυμούλκησης στο Nuevo Laredo, Tamaulipas, έχει γίνει υποψήφιος για τον τίτλο του «καλύτερου μπαμπά του κόσμου» με μια viral ανάρτηση στο Facebook που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο. Ο λόγος πίσω από αυτή τη φήμη; Η προθυμία του να κάνει το κάτι παραπάνω για το πάθος της κόρης του για την Barbie.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει αξιαγάπητες φωτογραφίες του Hernandez και της κόρης του ντυμένους με ασορτί ροζ ρούχα, έτοιμους να παρακολουθήσουν την αγαπημένη ταινία «Barbie». Και όχι οποιαδήποτε ρούχα: ο Hernandez φόρεσε μια ροζ φούστα, ένα χαριτωμένο μπλουζάκι και ακόμη και ένα γούνινο, καπέλο γουέστερν, ταιριάζοντας απόλυτα με τον ενθουσιασμό της κόρης του για την έξοδο στην ταινία.

Dad taking his daughter to watch the Barbie movie is a legend pic.twitter.com/SQYBgvjKez