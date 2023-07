Σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε σε κάμερα: Η στιγμή που κεραυνός «άγγιξε» ουράνιο τόξο (vid)

Η ικανότητα της φύσης να μας εκπλήσσει και να μας αιχμαλωτίζει με τέτοια φαινόμενα που προκαλούν δέος είναι μια απόδειξη της ομορφιάς και του μεγαλείου που μας περιβάλλει καθημερινά.

Σε μια εκπληκτική επίδειξη της ομορφιάς της φύσης, ένα εντυπωσιακό θέαμα εκτυλίχθηκε πάνω από τη νότια Αριζόνα. Σαν να ήταν ενορχηστρωμένη από τους ουρανούς, μια αστραπή φώτισε τον ουρανό με την ηλεκτρισμένη λάμψη της, συμπίπτοντας απόλυτα με την εμφάνιση ενός ουράνιου τόξου.

Τα αντιθετικά στοιχεία δημιούργησαν μια μαγευτική οπτική αρμονία, αιχμαλωτίζοντας τη φαντασία των θεατών και αφήνοντάς τους με δέος μπροστά στη μαγεία που μπορεί να προκαλέσει η φύση. Οι λαμπερές αποχρώσεις του ουράνιου τόξου έμοιαζαν να χορεύουν σε αρμονία με την ωμή δύναμη της αστραπής.

A spectacular sight over southern Arizona: A bolt of lightning flashes across the sky at the same time as a rainbow. https://t.co/WWPwoxpOMt pic.twitter.com/UKJPUSeLw4